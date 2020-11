Wisconsin, uomo spara in centro commerciale e fugge (Di sabato 21 novembre 2020) Sono sette adulti e un adolescente, le persone rimaste ferite nella sparatoria di ieri. L’uomo si è poi dato alla fuga. La sparatoria è avvenuta in un centro commerciale a Wauwatosa, in Wisconsin, a una decina di chilometri da Milwaukee. Fortunatamente non risultano morti. È successo intorno alle 15 di ieri ora americana, vicino all’ingresso dei grandi magazzini Macy’s. Un uomo ha cominciato a sparare a caso sulle persone, lasciando a terra diversi feriti. Una testimone riferisce: “Ho sentito i colpi e ho visto la gente correre e urlare, ho pensato soltanto ad allontanarmi il più in fretta possibile. È stato spaventoso”. Mentre una dipendente di Macy’s ha raccontato di aver sentito almeno una dozzina di colpi. Si tratterebbe di un ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 21 novembre 2020) Sono sette adulti e un adolescente, le persone rimaste ferite nellatoria di ieri. L’si è poi dato alla fuga. Latoria è avvenuta in una Wauwatosa, in, a una decina di chilometri da Milwaukee. Fortunatamente non risultano morti. È successo intorno alle 15 di ieri ora americana, vicino all’ingresso dei grandi magazzini Macy’s. Unha cominciato are a caso sulle persone, lasciando a terra diversi feriti. Una testimone riferisce: “Ho sentito i colpi e ho visto la gente correre e urlare, ho pensato soltanto ad allontanarmi il più in fretta possibile. È stato spaventoso”. Mentre una dipendente di Macy’s ha raccontato di aver sentito almeno una dozzina di colpi. Si tratterebbe di un ...

