Vite al limite | Teretha Hollis-Neely | la sua storia e com’è adesso

Leggi su viagginews

(Di sabato 21 novembre 2020)pesava più di 300kg quando ha partecipato a “al”.diventataè stata tra i casi più gravi di “al” (“My 600lb life” il titolo originale statunitense), pesando circa 340kg e trovandosi in una situazione di grave pericolo per la salute. Leggi anche–>al, Coliesa McMillian muore per l’operazione chirurgica L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com