Spezia-Atalanta 0-0 | i bergamaschi non sfondano

(Di domenica 22 novembre 2020) Nell'ottava giornata di Serie A trafinisce 0-0. Pareggio che tiene i nerazzurri "lontani" dalla vetta della classifica dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e conferma la personalità della squadra di Italiano. All'Orogel Stadium di Cesena primo tempo equilibrato segnato dai pali di Farias e Zapata. Nella ripresa la Dea alza il ritmo, ma prima il VAR annulla un gol di Gosens, poi Provedel si supera su Pasalic due volte e blinda il risultato. La cronaca registra subito palo pieno del guizzante brasiliano Farias (2’, botta dal limite) che ci riprova al 6' con un’azione in fotocopia ma alza troppo la mira.Due occasioni anche per gli orobici, che fanno molto possesso ma vanno a fiammate: Gosens spreca malamente (conclusione alta) a pochi passi dalla porta dopo aver vinto un rimpallo in area (14’), si stampa sul legno al 40' il ...