Quando il calcio era di Gerd Müller (Di sabato 21 novembre 2020) L'ex centravanti tedesco sta morendo di Alzheimer: è stato, a modo suo, uno dei calciatori più influenti del Novecento Leggi su ilpost (Di sabato 21 novembre 2020) L'ex centravanti tedesco sta morendo di Alzheimer: è stato, a modo suo, uno dei calciatori più influenti del Novecento

