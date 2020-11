“Il leader di Al-Qaeda morto per l’asma”. E’ giallo sull’erede di Osama Bin Laden (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov – Ayman Al-Zawahiri, leader della organizzazione terroristica islamista Al-Qaeda e succeduto ad Osama Bin Laden dopo la morte di questi, sarebbe morto a seguito di problemi respiratori insorti a causa dell’asma di cui da tempo soffriva e che, stante la latitanza spesa tra grotte e ricoveri di fortuna, avrebbe trascurato. Il decesso sarebbe avvenuto a Ghazni, in Afghanistan, e viene riportato da agenzie di stampa come Arab News, citando fonti delle intelligence pakistana e afghana. Condizionale d’obbligo va detto, posto che assai spesso i leader dei principali gruppi terroristici vengono dati per morti e poi quasi per incanto tornano sulla scena qualche tempo dopo. Fonti della sicurezza interna pakistana, localizzata nell’area delle tribù che vivono al confine con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov – Ayman Al-Zawahiri,della organizzazione terroristica islamista Al-e succeduto adBindopo la morte di questi, sarebbea seguito di problemi respiratori insorti a causa dell’asma di cui da tempo soffriva e che, stante la latitanza spesa tra grotte e ricoveri di fortuna, avrebbe trascurato. Il decesso sarebbe avvenuto a Ghazni, in Afghanistan, e viene riportato da agenzie di stampa come Arab News, citando fonti delle intelligence pakistana e afghana. Condizionale d’obbligo va detto, posto che assai spesso idei principali gruppi terroristici vengono dati per morti e poi quasi per incanto tornano sulla scena qualche tempo dopo. Fonti della sicurezza interna pakistana, localizzata nell’area delle tribù che vivono al confine con ...

