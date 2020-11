Giorgio Falco, tra incendiari e pubblico nient’altro che un fiammifero (Di domenica 22 novembre 2020) 29 gennaio 1996, Venezia, la Fenice è incendiata. Sono stati – accerterà l’inchiesta – due giovani elettricisti impegnati nella ristrutturazione del teatro, Enrico Carella e Massimiliano Marchetti; non sarebbero riusciti – inesorabilmente in ritardo con i lavori – a pagare la penale prevista dall’appalto. Ingabbiate l’una nell’altra, come in controtempo, come controvoglia, le figure degli incendiari sono se stesse e le vittime di se stesse, strette in gabbie saldate al di sopra della loro consapevolezza: il mercato del lavoro che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 22 novembre 2020) 29 gennaio 1996, Venezia, la Fenice è incendiata. Sono stati – accerterà l’inchiesta – due giovani elettricisti impegnati nella ristrutturazione del teatro, Enrico Carella e Massimiliano Marchetti; non sarebbero riusciti – inesorabilmente in ritardo con i lavori – a pagare la penale prevista dall’appalto. Ingabbiate l’una nell’altra, come in controtempo, come controvoglia, le figure deglisono se stesse e le vittime di se stesse, strette in gabbie saldate al di sopra della loro consapevolezza: il mercato del lavoro che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Einaudieditore : RT @altri_animali: «Falco spersonalizza i suoi malfattori: sono nomi comuni di relazione, in minuscolo, quasi fossero nulla più che funzion… - LuciaLibri : RT @altri_animali: «Falco spersonalizza i suoi malfattori: sono nomi comuni di relazione, in minuscolo, quasi fossero nulla più che funzion… - DrTale_MrShot : RT @altri_animali: «Falco spersonalizza i suoi malfattori: sono nomi comuni di relazione, in minuscolo, quasi fossero nulla più che funzion… - letteratume : RT @altri_animali: «Falco spersonalizza i suoi malfattori: sono nomi comuni di relazione, in minuscolo, quasi fossero nulla più che funzion… - S_Tribuzio91 : RT @altri_animali: «Falco spersonalizza i suoi malfattori: sono nomi comuni di relazione, in minuscolo, quasi fossero nulla più che funzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Falco Tornano i dialoghi con gli scrittori Giorgio Falco apre ’Extrema ratio’ LA NAZIONE Covid, malati da Napoli a Latina: aperta un’inchiesta. Ma l’esodo non si ferma

Negli ospedali del basso Lazio i malati della Campania continuano ad arrivare. Anche ora che la Procura di Latina ha aperto un’inchiesta e i poliziotti della Questura hanno acquisito i nomi di ...

La Provincia approva il nuovo piano per le scuole. Novità per 6 istituti superiori

Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca ha firmato il decreto numeri 295 che approva il piano di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa per ...

Negli ospedali del basso Lazio i malati della Campania continuano ad arrivare. Anche ora che la Procura di Latina ha aperto un’inchiesta e i poliziotti della Questura hanno acquisito i nomi di ...Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca ha firmato il decreto numeri 295 che approva il piano di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa per ...