Detrazioni spese sanitarie su app: perché serve l’estratto conto? (Di sabato 21 novembre 2020) Sono recentemente arrivate importanti precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, in tema di Detrazioni spese sanitarie. Ciò attraverso la risposta all’interpello n. 230 del 29 luglio 2020, inerente la tracciabilità dei pagamenti degli oneri che permettono la detrazione del 19%. L’ufficio delle imposte ha in pratica precisato che la detrazione scatterà soltanto se l’interessato sarà munito di estratto conto. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulla bolletta gas 2020, quando cade in prescrizione e cosa comporta, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News I chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si fondano anche su quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020, secondo la quale, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 21 novembre 2020) Sono recentemente arrivate importanti precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, in tema di. Ciò attraverso la risposta all’interpello n. 230 del 29 luglio 2020, inerente la tracciabilità dei pagamenti degli oneri che permettono la detrazione del 19%. L’ufficio delle imposte ha in pratica precisato che la detrazione scatterà soltanto se l’interessato sarà munito di estratto. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulla bolletta gas 2020, quando cade in prescrizione e cosa comporta, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News I chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si fondano anche su quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020, secondo la quale, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone ...

