Covid, Galli: “Gran parte dei morti poteva essere evitata con comportamenti responsabili” (Di sabato 21 novembre 2020) Covid Italia. Prosegue il dibattito, anche tra gli scienziati, sulle possibili deroghe alle restrizioni imposte per la pandemia per consentire di “festeggiare” il Natale. Al di là delle legittime opinioni personali e delle posizioni politiche spesso discutibili, ci sono dati incontrovertibili che non vanno dimenticati. Ed è questo il senso del discorso di Massimo Galli, tra i più stimati infettivologi italiani e sul fronte da inizio emergenza in Italia, nel suo ruolo di direttore di malattie infettive dell’ospedale “Sacco” di Milano e di membro del Comitato tecnico scientifico al ministero della Salute. “Dalla fine del lockdown a oggi 12mila morti per il virus, gran parte poteva essere evitata con comportamenti responsabili” “Ho ... Leggi su urbanpost (Di sabato 21 novembre 2020)Italia. Prosegue il dibattito, anche tra gli scienziati, sulle possibili deroghe alle restrizioni imposte per la pandemia per consentire di “festeggiare” il Natale. Al di là delle legittime opinioni personali e delle posizioni politiche spesso discutibili, ci sono dati incontrovertibili che non vanno dimenticati. Ed è questo il senso del discorso di Massimo, tra i più stimati infettivologi italiani e sul fronte da inizio emergenza in Italia, nel suo ruolo di direttore di malattie infettive dell’ospedale “Sacco” di Milano e di membro del Comitato tecnico scientifico al ministero della Salute. “Dalla fine del lockdown a oggi 12milaper il virus, grancon“Ho ...

Open_gol : Galli su Crisanti: «Se lo conosco un po’ penso viva la mia stessa insofferenza per i pochi dati pubblicati» - Adnkronos : #Covid, Galli: 'Terapie intensive si svuotano per decessi' - Adnkronos : #Covid, #Galli: '#Natale come Ferragosto e non ne usciamo più' - Marco__Galli : RT @fcuscito: Per aiutare la ripresa del traffico aereo le compagnie italiane effettuino test Covid rapidi in aeroporto per passeggeri e eq… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid-19, Galli: “Presto potrebbe iniziare la sperimentazione di un vaccino al Sacco” -