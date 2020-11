Covid: Belgio, contagi e ricoveri ancora in calo (Di sabato 21 novembre 2020) BRUXELLES, 21 NOV - Il numero di contagi da Covid-19 in Belgio continua a diminuire in modo costante e ora è sceso sotto i 4.000 casi al giorno, secondo i dati provvisori dell'Istituto di Salute ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020) BRUXELLES, 21 NOV - Il numero dida-19 incontinua a diminuire in modo costante e ora è sceso sotto i 4.000 casi al giorno, secondo i dati provvisori dell'Istituto di Salute ...

Chiusa l'area tamponi a Malpensa. I test Covid si fanno a Solbiate

MALPENSA – Da oggi 21 novembre cessa il servizio tamponi allestito da Ats Insubria a Malpensa. Dopo tre mesi il presidio sanitario è stato smantellato e trasferito a Solbiate Olona, dove nel frattempo ...

(ANSA) - BRUXELLES, 21 NOV - Il numero di contagi da Covid-19 in Belgio continua a diminuire in modo costante e ora è sceso sotto i 4.000 casi al giorno, secondo i dati provvisori dell'Istituto di ...

