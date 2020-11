Arianna Castelli | mamma a 18 anni | una scelta coraggiosa

Ultime Notizie dalla rete : Arianna Castelli

Il Messaggero

È finita la moda del vino novello, che tradizionalmente a novembre apriva la stagione delle vendite nelle aziende vitivinicole. In quindici anni la produzione di bottiglie nei Castelli ...E' stata premiata la dedizione e la bravura della giovane atleta di Velletri, Greta Reccia, entrata a far parte della Nazionale Italiana. Il sogno per antonomasia che ogni atleta, di qualsiasi discipl ...