Università Parthenope e Imat assieme per formare i marittimi 4 0

Università degli studi di Napoli Parthenope e Imat Italian Maritime Academy Technologies insieme per garantire soluzioni didattiche innovative nel settore dello shipping. Il primo Istituto universitario del Paese specializzato nelle attività del mare e il più grande centro di formazione marittimi della penisola rafforzano la loro collaborazione con un nuovo progetto che mette al centro la qualità del lavoro. Si è concluso, infatti, il primo Corso di formazione permanente e ricorrente in "Conduzione del Mezzo Navale a Livello Direttivo", percorso sperimentale che permette il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina. L'Ateneo, che ha ottenuto l'accreditamento da parte del Mit e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per erogare tale tipologia di

