The Crown 4, c'è un topo in una scena: la risposta di Netflix è da... Emmy! (VIDEO) (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel terzo episodio di The Crown 4 appare un topo, come segnalato da un utente su Twitter e la risposta di Netflix su questa 'guest star' non si fa attendere. Come hanno notato gli spettatori più attenti, in una scena di The Crown 4 si vede un piccolo topo che cammina al fianco della Regina Madre interpretata da Marion Bailey. La risposta alla segnalazione di un utente è arrivata direttamente da Netflix che ha puntato sull'ironia ed ha già lanciato l'ospite inaspettato verso la vittoria dell'Emmy. Giorno dopo giorno, aumenta costantemente il numero di persone che da domenica scorsa stanno divorando la quarta stagione di The Crown. I nuovi episodi della serie tv di Peter Morgan permettono agli utenti ...

