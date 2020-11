Riot Games programma tornei per pagare le tasse universitarie (Di venerdì 20 novembre 2020) Stanchi delle tasse universitarie? Avete sempre sognato di pagare le tasse con i punteggi dei game? E se vi dicessimo che è fattibile? Non sarà proprio come gli Esport, ma ci si diverte lo stesso. Se siete bravi a League of Legends o Teamfight Tactics, avete la possibilità di cancellare le tasse universitarie in modo totalmente divertente. SoFi, l’app di finanza, collabora con Nerd Street Gamers e Riot Games per dar vita a Meta Melee, la partnership consiste nel proporre il montepremi in pagamenti per il costo della scuola o in opportunità di investimento. Ci saranno diversi eventi con diversi metodi di ricompensa, per gli eventi che offrono denaro per il costo della scuola, ciò che viene scritto sulla pagina degli eventi di Nerd Street Gamers: le ... Leggi su esports247 (Di venerdì 20 novembre 2020) Stanchi delle? Avete sempre sognato dilecon i punteggi dei game? E se vi dicessimo che è fattibile? Non sarà proprio come gli Esport, ma ci si diverte lo stesso. Se siete bravi a League of Legends o Teamfight Tactics, avete la possibilità di cancellare lein modo totalmente divertente. SoFi, l’app di finanza, collabora con Nerd Street Gamers eper dar vita a Meta Melee, la partnership consiste nel proporre il montepremi in pagamenti per il costo della scuola o in opportunità di investimento. Ci saranno diversi eventi con diversi metodi di ricompensa, per gli eventi che offrono denaro per il costo della scuola, ciò che viene scritto sulla pagina degli eventi di Nerd Street Gamers: le ...

