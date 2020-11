Rallenta la curva del contagio. Da oggi screening di massa in Alto Adige sul modello cinese (Di venerdì 20 novembre 2020) Diminuisce il rapporto positivi/tamponi. Firmata la nuova ordinanza che resterà in vigore fino al 3 dicembre. Restano in zona arancione Puglia e Sicilia, mentre viene confermata la zona rossa per ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 20 novembre 2020) Diminuisce il rapporto positivi/tamponi. Firmata la nuova ordinanza che resterà in vigore fino al 3 dicembre. Restano in zona arancione Puglia e Sicilia, mentre viene confermata la zona rossa per ...

myrtamerlino : La curva rallenta, ma gli esperti ci dicono che tra due settimane ci sarà il picco. Non abbassiamo la guardia come… - lulligi : Ovvia! Ora che la curva rallenta tutti a fare shopping, a predisporre il pranzo di Natale, ad andare in chiesa. Non si impara mai nulla. - LevyGalanti : RT @Corriere: Covid, la curva rallenta (lentamente): Pregliasco: «In arrivo al plateau» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Covid, la curva rallenta (lentamente): Pregliasco: «In arrivo al plateau» - pierpi_74 : @italskipper @cuore_drago Ieri sera guardando il tg ho notato anche io che si sottolinea molto poco che sono 3 gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Rallenta curva Covid, la curva rallenta (lentamente) Pregliasco: «In arrivo al plateau» Corriere della Sera Di Sarno: “Dodicesimo decesso ma la curva sembra rallentare. Plauso ai volontari della Misericordia”

SOMMA VESUVIANA – “Dodicesimo decesso a Somma Vesuviana, in qualità di sindaco esprimo tutta la vicinanza della comunità anche a questa famiglia. Rispettiamo le norme e dunque non usciamo se non per m ...

Somma Vesuviana, covid, il sindaco: “Dodicesimo decesso, aumentano i guariti e la curva del contagio sembra rallentare”

