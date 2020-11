Quattro italiani su cinque chiedono un’Europa più forte per affrontare la pandemia (Di venerdì 20 novembre 2020) Il 78% degli italiani (e il 66% degli europei) chiede che l’Ue abbia più competenze per affrontare l’emergenza sanitaria. E rispetto alla scorsa primavera è aumentata di dieci punta la percezione positiva di Bruxelles. Lo rivela il sondaggio commissionato dal Parlamento europeo per capire le intenzioni dei cittadini europei. Il 50% degli intervistati ritiene che l’incertezza sia ancora lo stato d’animo principale quando si parla dell’impatto economico della pandemia. La maggioranza degli intervistati europei, il 54%, ritiene che l’Unione dovrebbe disporre di strumenti finanziari più forti per fronteggiare le conseguenze della crisi. La pensa così anche il 64% degli italiani. Oltre tre quarti degli intervistati, il 77%, è d’accordo sul fatto che l’Europa debba finanziare solo gli stati che rispettano lo stato di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 20 novembre 2020) Il 78% degli(e il 66% degli europei) chiede che l’Ue abbia più competenze perl’emergenza sanitaria. E rispetto alla scorsa primavera è aumentata di dieci punta la percezione positiva di Bruxelles. Lo rivela il sondaggio commissionato dal Parlamento europeo per capire le intenzioni dei cittadini europei. Il 50% degli intervistati ritiene che l’incertezza sia ancora lo stato d’animo principale quando si parla dell’impatto economico della. La maggioranza degli intervistati europei, il 54%, ritiene che l’Unione dovrebbe disporre di strumenti finanziari più forti per fronteggiare le conseguenze della crisi. La pensa così anche il 64% degli. Oltre tre quarti degli intervistati, il 77%, è d’accordo sul fatto che l’Europa debba finanziare solo gli stati che rispettano lo stato di ...

È una scuola monca quella in tempo di Covid. A dirlo è il diciottesimo rapporto sulla sicurezza a scuola presentato stamattina in conferenza online in occasione della Giornata della sicurezza. La foto ...

