Probabili formazioni Udinese-Genoa, ottava giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 20 novembre 2020) Le Probabili formazioni di Udinese-Genoa, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2020/2021. Alla Dacia Arena è tutto pronto per lo scontro che mette di fronte i friulani e i rossoblu, due squadre che non sono partite nel migliore dei modi in questo campionato e che dunque vogliono ottenere una vittoria scaccia crisi. Chi avrà la meglio? Calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 15 novembre, diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Udinese – Gotti si affida al collaudato 3-5-2 e sulla linea mediana conferma De Paul con Arslan e Makengo pronto a sostituire Pereyra se non dovesse farcela. Ballottaggio Zeegelaar-Ouwejan a sinistra, in ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Ledi, match valido per l’di. Alla Dacia Arena è tutto pronto per lo scontro che mette di fronte i friulani e i rossoblu, due squadre che non sono partite nel migliore dei modi in questo campionato e che dunque vogliono ottenere una vittoria scaccia crisi. Chi avrà la meglio? Calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 15 novembre, diretta tv su Sky SportA e streaming su Sky Go. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Gotti si affida al collaudato 3-5-2 e sulla linea mediana conferma De Paul con Arslan e Makengo pronto a sostituire Pereyra se non dovesse farcela. Ballottaggio Zeegelaar-Ouwejan a sinistra, in ...

