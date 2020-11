Prezzo delle azioni Cineworld in calo per le voci sul CVA (Di venerdì 20 novembre 2020) Le azioni di Cineworld (LON: CINE) sono crollate di quasi il 20% nella giornata di ieri alla notizia che l’azienda sta valutando la possibilità di un “accordo volontario aziendale” (CVA) nel tentativo di salvare la propria attività fino alla primavera. Analisi fondamentale: CVA in considerazione per sopravvivere Secondo un rapporto del Financial Times, Cineworld sta valutando la possibilità di un CVA per ridurre i costi e assicurarsi nuovo capitale dai suoi finanziatori. Un CVA probabilmente aiuterebbe anche l’azienda a ridurre le spese di proprietà. La catena di cinema è stata costretta a chiudere tutti i 657 dei suoi cinema nel Regno Unito e negli Stati Uniti a seguito della reintroduzione delle restrizioni e anche dei rinvii dei blockbuster di Hollywood. L’azienda ha attualmente un debito di £6,2 miliardi ... Leggi su invezz (Di venerdì 20 novembre 2020) Ledi(LON: CINE) sono crollate di quasi il 20% nella giornata di ieri alla notizia che l’azienda sta valutando la possibilità di un “accordo volontario aziendale” (CVA) nel tentativo di salvare la propria attività fino alla primavera. Analisi fondamentale: CVA in considerazione per sopravvivere Secondo un rapporto del Financial Times,sta valutando la possibilità di un CVA per ridurre i costi e assicurarsi nuovo capitale dai suoi finanziatori. Un CVA probabilmente aiuterebbe anche l’azienda a ridurre le spese di proprietà. La catena di cinema è stata costretta a chiudere tutti i 657 dei suoi cinema nel Regno Unito e negli Stati Uniti a seguito della reintroduzionerestrizioni e anche dei rinvii dei blockbuster di Hollywood. L’azienda ha attualmente un debito di £6,2 miliardi ...

