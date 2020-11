Oggi in tv | tutta la programmazione di domenica 22 novembre

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) Questa sera su Rai 1 esordisce la nuova serie Vite in Fuga. Su Mediaset Barbara D’Urso domina la scena con le interviste esclusive di Live Non è la D’Urso. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Dalle 21.25, su Rai 1 partirà la nuova serie targata Rai Fiction, in collaborazione con Paypermoon, intitolata Vite in Fuga. Le vicende ruotano intorno alla famiglia, apparentemente perfetta, dei Caruana. Sono sposati da vent’anni, hanno denaro, il rispetto dei loro amici e conoscenti e 2 figli che non hanno mai dato problemi. Tutto cambia con lo scoppio di uno scandalo finanziario che coinvolge l’istituto bancario in cui lavora Claudio Caruana. Quando poi Riccardo – amico e collega di Claudio – viene trovato morto, è proprio il padre di famiglia a finire nel mirino degli inquirenti come principale ...