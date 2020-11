Grey’s Anatomy 17 episodio 4: Meredith in condizioni critiche (Di venerdì 20 novembre 2020) Il debutto dell’ultima stagione di Grey’s Anatomy, uno dei medical drama americani di maggior successo, ha già regalato ai fan di tutto il mondo colpi di scena da batticuore. La serie ha ripreso da dove avevamo lasciato i suoi protagonisti con la prima messa in onda oltreoceano il 12 novembre 2020. Lo stesso attesissimo ritorno di Patrick Dempsey, nei panni dell’amato dottor Derek Shepherd, ha fatto versare non poche lacrime agli appassionati. Sì, perché si è scoperto che si trattava solo di una visione onirica, un sogno di Meredith Grey, la nota protagonista, che lo “rincontra” su una spiaggia mentre giace in stato di incoscienza a causa di un malore. Qualcosa che ha lasciato i telespettatori con l’amaro in bocca ancora una volta. Meredith si ammala: è stato a causa del Covid-19? Nonostante i due si siano ritrovati ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020) Il debutto dell’ultima stagione di, uno dei medical drama americani di maggior successo, ha già regalato ai fan di tutto il mondo colpi di scena da batticuore. La serie ha ripreso da dove avevamo lasciato i suoi protagonisti con la prima messa in onda oltreoceano il 12 novembre 2020. Lo stesso attesissimo ritorno di Patrick Dempsey, nei panni dell’amato dottor Derek Shepherd, ha fatto versare non poche lacrime agli appassionati. Sì, perché si è scoperto che si trattava solo di una visione onirica, un sogno diGrey, la nota protagonista, che lo “rincontra” su una spiaggia mentre giace in stato di incoscienza a causa di un malore. Qualcosa che ha lasciato i telespettatori con l’amaro in bocca ancora una volta.si ammala: è stato a causa del Covid-19? Nonostante i due si siano ritrovati ...

