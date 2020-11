Covid | Coldiretti | “Con stop a vivai e negozi di fiori a rischio 13 | 5 milioni di alberi e stelle di Natale”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – “La chiusura die dettaglio die piante mette ai circa 13,5didi Natale veri e didi Natale che ogni anno trovano spazio nelle case degli italiani in occasione delle feste”. Questo l’allarme lanciato dalladopo che in molte regioni è scattato loalle attività di vendita di piante a causa – secondo l’Associazione – di “un’errata interpretazione del Dpcm del 3 novembre scorso, che al contrario ne garantisce la prosecuzione poiché sono considerate come completamento e sbocco della filiera agricola”. Secondo quanto denunciato dalla Consulta Floroivaistica della, in una lettera indirizzata ai principali gruppi della Grande distribuzione organizzata, a ...