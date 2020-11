Black Friday Italia: le date che devi assolutamente segnare per approfittare dei pazzi sconti! (Di venerdì 20 novembre 2020) Scopriamo quali sono le date più importanti da tenere a mente per approfittare dei favolosi e pazzi sconti durante il fatidico Black Friday in Italia! Il Venerdì Nero, conosciuto come il cosiddetto Black Friday è una ricorrenza americana che coincide con il fatidico giorno del Ringraziamento. Da anni ormai fa parte anche della nostra cultura. In quei giorni è possibile approfittare di numerosi sconti super convenienti per acquistare quei capi o quei prodotti che abbiamo puntato diverso tempo prima. Che sia per giocare d’anticipo e fare il regalo di natale perfetto o per farci un regalo personale, la data d’inizio la fissiamo sul calendario per non perderci questi pazzi sconti. Black ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 20 novembre 2020) Scopriamo quali sono lepiù importanti da tenere a mente perdei favolosi esconti durante il fatidicoin! Il Venerdì Nero, conosciuto come il cosiddettoè una ricorrenza americana che coincide con il fatidico giorno del Ringraziamento. Da anni ormai fa parte anche della nostra cultura. In quei giorni è possibiledi numerosi sconti super convenienti per acquistare quei capi o quei prodotti che abbiamo puntato diverso tempo prima. Che sia per giocare d’anticipo e fare il regalo di natale perfetto o per farci un regalo personale, la data d’inizio la fissiamo sul calendario per non perderci questisconti....

HuffPostItalia : Il vero Black Friday non ha niente a che vedere con lo shopping - laGrace_2020 : Ma nel prossimo Black Friday non c'è un Pierpaolo in offerta?? #gregorelli - laplacacademy : È iniziato il BLACK FRIDAY! Incredibili offerte sui nostri servizi, è il caso di approfittare? Vieni a trovarci per… - brokvensoul : non mi ammazzo solo perché venerdì prossimo è il black friday - BrambillaLuca : @ftk33333 Ne prendo tre col black friday e te ne mando uno. -