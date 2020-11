Xbox Series X: i TV LG OLED diventano partner ufficiali della console di Microsoft (Di giovedì 19 novembre 2020) Il marchio sudcoreano LG Electronics si è impegnato a rendere i suoi televisori OLED pronti per la prossima generazione di videogiochi. Sicuramente ci sono stati dei passi falsi lungo la strada, ma la perseveranza di LG sta dando i suoi frutti con forti vendite dei suoi ultimi televisori OLED e, ora, con una partnership di marketing ufficiale con la nuova Xbox Series X di Microsoft. Il nuovo accordo LG / Microsoft, che copre l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente e la regione Asia-Pacifico, vedrà i televisori LG OLED e le console Xbox Series X apparire insieme in eventi speciali dei rivenditori, quindi, secondo il comunicato stampa di LG sulla partnership, "i clienti possono sperimentare ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 19 novembre 2020) Il marchio sudcoreano LG Electronics si è impegnato a rendere i suoi televisoripronti per la prossima generazione di videogiochi. Sicuramente ci sono stati dei passi falsi lungo la strada, ma la perseveranza di LG sta dando i suoi frutti con forti vendite dei suoi ultimi televisorie, ora, con unaship di marketing ufficiale con la nuovaX di. Il nuovo accordo LG /, che copre l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente e la regione Asia-Pacifico, vedrà i televisori LGe leX apparire insieme in eventi speciali dei rivenditori, quindi, secondo il comunicato stampa di LG sullaship, "i clienti possono sperimentare ...

