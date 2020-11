Salto con gli sci, presentazione Wisla: il trampolino dove nessuno ha mai vinto più di una volta (Di giovedì 19 novembre 2020) Nel weekend prenderà il via la XLII Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci. Per il quarto inverno consecutivo si partirà da Wis?a, località polacca disposta a investire pesantemente nella disciplina. Il centro della Slesia è infatti in grado di garantire un trampolino innevato anche in questo momento della stagione, a dispetto di condizioni atmosferiche spesso ancora autunnali. D’altronde da queste parti vi è grande tradizione per la disciplina, praticata assiduamente da quasi un secolo. Il primo trampolino artificiale, il cosiddetto Malinka, venne eretto già nel 1933 per poi venire ristrutturato più volte nel corso dei decenni, seppur senza mai ospitare competizioni al di fuori dal contesto locale. Tuttavia, all’inizio del XXI secolo, il successo planetario dell’idolo locale Adam Ma?ysz ha permesso di reperire i finanziamenti ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Nel weekend prenderà il via la XLII Coppa del Mondo maschile dicon gli sci. Per il quarto inverno consecutivo si partirà da Wis?a, località polacca disposta a investire pesantemente nella disciplina. Il centro della Slesia è infatti in grado di garantire uninnevato anche in questo momento della stagione, a dispetto di condizioni atmosferiche spesso ancora autunnali. D’altronde da queste parti vi è grande tradizione per la disciplina, praticata assiduamente da quasi un secolo. Il primoartificiale, il cosiddetto Malinka, venne eretto già nel 1933 per poi venire ristrutturato più volte nel corso dei decenni, seppur senza mai ospitare competizioni al di fuori dal contesto locale. Tuttavia, all’inizio del XXI secolo, il successo planetario dell’idolo locale Adam Ma?ysz ha permesso di reperire i finanziamenti ...

lucianonobili : “Abbiamo creato una coalizione che ha messo in un angolo i populisti. Finché c'è @ItaliaViva questo governo non ha… - giuliainnocenzi : Come al solito l’Italia sembra fare finta che il problema non esista: eppure abbiamo più di 60.000 visoni, con il r… - louisiisgolden : abbassa un dito se hai una prof psicopatica di ginnastica che ti fa fare la sua materia a casa facendoti fare salto… - alessan47586283 : @FedericoRampini Rampini hai perfettamente ragione ma non ricordo che con Berlusconi ragionavi alla stessa maniera.… - candenob74 : Te salto con unas preguntas jajajsjsjs -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli sci, presentazione Wisla: il trampolino dove nessuno ha mai vinto più di una volta OA Sport Salto con gli sci, presentazione Wisla: il trampolino dove nessuno ha mai vinto più di una volta

Nel weekend prenderà il via la XLII Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. Per il quarto inverno consecutivo si partirà da Wisla, località polacca disposta a investire pesantemente nella ...

Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, treni fermi di domenica

Ieri riunione infuocata con le parti sociali che a muso duro respingono la scelta dell'Eav di tagliare le corse domenicali "per i lavoratori, i medici che trasportiamo nel fine settimana".

Nel weekend prenderà il via la XLII Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. Per il quarto inverno consecutivo si partirà da Wisla, località polacca disposta a investire pesantemente nella ...Ieri riunione infuocata con le parti sociali che a muso duro respingono la scelta dell'Eav di tagliare le corse domenicali "per i lavoratori, i medici che trasportiamo nel fine settimana".