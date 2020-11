Recensione The Falconeer: una questione autoriale (Di giovedì 19 novembre 2020) The Falconeer è l’intrigante titolo sviluppato da Tomas Sala per PC e piattaforme Xbox: scopriamone le qualità in questa Recensione Il mondo dei videogiochi indie continua ad acquisire un ruolo di rilievo all’interno dell’industria. In un periodo in cui i prodotti ad alto budget cominciano a non essere più sostenibili, i titoli più piccoli riescono ancora nel compito di offrire all’utente un approccio più originale e soprattutto completo allo sviluppo di un’opera. Lontani da microtransazioni ed altre nefaste necessità di mercato, è nel lavoro di autori più piccoli che si può ritrovare quel gusto per la sperimentazione ludica e narrativa che quindici anni fa, così ci sembra, era molto più comune. E proprio in questo caso è necessario parlare di autori. Il gioco che andremo ad analizzare oggi, infatti, è stato sviluppato da una singola persona, un ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 novembre 2020) Theè l’intrigante titolo sviluppato da Tomas Sala per PC e piattaforme Xbox: scopriamone le qualità in questaIl mondo dei videogiochi indie continua ad acquisire un ruolo di rilievo all’interno dell’industria. In un periodo in cui i prodotti ad alto budget cominciano a non essere più sostenibili, i titoli più piccoli riescono ancora nel compito di offrire all’utente un approccio più originale e soprattutto completo allo sviluppo di un’opera. Lontani da microtransazioni ed altre nefaste necessità di mercato, è nel lavoro di autori più piccoli che si può ritrovare quel gusto per la sperimentazione ludica e narrativa che quindici anni fa, così ci sembra, era molto più comune. E proprio in questo caso è necessario parlare di autori. Il gioco che andremo ad analizzare oggi, infatti, è stato sviluppato da una singola persona, un ...

tardiconiglio : @martbarons Mi piacerebbe sentire una tua recensione sul film “creators the past” di Pier Giuseppe zaia e Eleonora Fani. Anche in DM - ilNotiziarioInd : 'The Crown', recensione della quarta stagione - La serie che ha fatto infuriare i reali inglesi… - RFS_It : Prosegue la quarta stagione di #TheGoodDoctor. #MariRiss ci parla di sei nuovi personaggi che fanno il loro ingress… - Bruno7069404613 : RT @angolobooksblog: Recensione 'Grida il mio nome' di Chiara Cavini Benedetti, un romanzo che si è meritato un posticino nel mio cuore e n… - Sperling_Kupfer : 'Insomma, se avete voglia di leggere un libro leggero alla scoperta dei gatti, immergetevi tra le pagine di… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione The Recensione The Pathless: piccolo, ma magico (foto e video) Smartworld Addio al radiotelescopio di Arecibo: troppo gravi i danni, non sarà riparato

Il radiotelescopio di Arecibo non sarà riparato. Si avvia così al suo definitivo decommissionamento e fine delle operativo dopo oltre 50 anni di attività. Un duro colpo per la ricerca scientifica e pe ...

Realme 7 5G ufficiale: con lui anche Watch S e Buds Air Pro | PREZZI Italia

Prendete un Realme 7 e aggiungetevi la connettività 5G e alcune inedite - e gradite - funzionalità. Ecco Realme 7 5G, smartphone dotato di processore Dimensity 800U realizzato c ...

Il radiotelescopio di Arecibo non sarà riparato. Si avvia così al suo definitivo decommissionamento e fine delle operativo dopo oltre 50 anni di attività. Un duro colpo per la ricerca scientifica e pe ...Prendete un Realme 7 e aggiungetevi la connettività 5G e alcune inedite - e gradite - funzionalità. Ecco Realme 7 5G, smartphone dotato di processore Dimensity 800U realizzato c ...