Michael J. Fox, addio improvviso: la scelta è presa (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attore Michael J. Fox ha deciso di abbandonare i set cinematografici e ritirarsi dalla carriera attoriale, a causa della sua malattia. Si è appresa purtroppo la notizia di una decisione molto importante presa dall’attore Michael J. Fox, che a quanto pare ha scelto di abbandonare le scene. L’uomo da diverso tempo lotta contro una malattia Leggi su youmovies (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attoreJ. Fox ha deciso di abbandonare i set cinematografici e ritirarsi dalla carriera attoriale, a causa della sua malattia. Si è appurtroppo la notizia di una decisione molto importantedall’attoreJ. Fox, che a quanto pare ha scelto di abbandonare le scene. L’uomo da diverso tempo lotta contro una malattia

fisco24_info : Michael J. Fox va in pensione per la seconda volta: L'annuncio in un memoir, 'se fine della mia carriera, cosi' sia' - infoitcultura : Michael J. Fox: 'Non posso più lavorare e imparare dialoghi: se sono alla fine della mia carriera, così sia' - ildongoli : @Enfantt04030949 Vuoi che ne parlo con Michael J Fox? ???? - GiornalediMonte : Michael J. Fox. Il Parkison e' solo una delle ragioni per cui ho smesso di recitare - Zaffiro Magazine Giornale Onl… - fabru67 : RT @Agenzia_Ansa: #MichaelJFox va in pensione per la seconda volta. L'annuncio in un libro di memorie. 'Se questa segna la fine della mia c… -