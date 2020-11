L'appello di Confcommercio: 'A Natale comprate nei negozi di fiducia' (Di giovedì 19 novembre 2020) Un video, diffuso tramite i canali social, che invita i cittadini in vista del Natale a 'comprare e ordinare' i regali nei negozi di fiducia della propria città per ripartire nonostante l'emergenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) Un video, diffuso tramite i canali social, che invita i cittadini in vista dela 'comprare e ordinare' i regali neididella propria città per ripartire nonostante l'emergenza ...

TgrRaiTrentino : #TGRin60secondi Ancora sette decessi per Covid-19, continua il confronto tra provincia e sindacati sulla scuola, l'… - montalcinonews : “La perdita di fatturato non ha codici #Ateco” e quindi servono “contributi per tutte le attività commerciali”. Que… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Per Natale fare un regalo a Vicenza, l’appello di Confcommercio - danielavolpecin : Stop a ztl e strisce blu, appello di Confcommercio ai sindaci - RedazioneTvcity : Covid, Confcommercio: 'Appello per frenare il contagio nelle Rsa' - -