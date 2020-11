Keanu Reeves: "Ho iniziato a fumare a 30 anni per colpa di un film e non riesco a smettere" (Di giovedì 19 novembre 2020) Keanu Reeves ha rivelato una delle cattivi abitudini prese su un set di un film, ovvero quello del fumo che ha preso girando uno dei suoi film meno conosciuti. La star di Hollywood Keanu Reeves, 44 anni, ha raccontato recentemente che sta cercando di rinunciare al vizio del fumo, un'abitudine presa anni fa sul set di uno dei suoi film meno ricordati dal pubblico, girato nel 1996. Intervistato dal Daily Maily, il protagonista della trilogia di Matrix ha confessato che vorrebbe tanto rinunciare al vizio del fumo, iniziato quando aveva 30 anni sul set di Due mariti per un matrimonio, in cui interpreta Jjaks Clayton, un uomo innamorato della donna di suo fratello, una spogliarellista interpretata da una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020)ha rivelato una delle cattivi abitudini prese su un set di un, ovvero quello del fumo che ha preso girando uno dei suoimeno conosciuti. La star di Hollywood, 44, ha raccontato recentemente che sta cercando di rinunciare al vizio del fumo, un'abitudine presafa sul set di uno dei suoimeno ricordati dal pubblico, girato nel 1996. Intervistato dal Daily Maily, il protagonista della trilogia di Matrix ha confessato che vorrebbe tanto rinunciare al vizio del fumo,quando aveva 30sul set di Due mariti per un matrimonio, in cui interpreta Jjaks Clayton, un uomo innamorato della donna di suo fratello, una spogliarellista interpretata da una ...

