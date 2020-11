Gaia Zorzi, sorella di Tommaso: “Iconize nella Casa? Lo avrebbe perc*lato! Con Urtis non me l’aspettavo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tommaso Zorzi è indubbiamente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Lo dimostra giorno dopo giorno mostrandoci un lato sempre inedito di sé. A svelarci ulteriori retroscena del suo passato è stata anche la sorella Gaia Zorzi in collegamento da Bruxelles con Casa Chi nella puntata numero 34 del format Instagram di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 19 novembre 2020)è indubbiamente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Lo dimostra giorno dopo giorno mostrandoci un lato sempre inedito di sé. A svelarci ulteriori retroscena del suo passato è stata anche lain collegamento da Bruxelles conChipuntata numero 34 del format Instagram di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

