Enel X lancia servizi di e-mobility in Cina

(Teleborsa) – Enel X, la business unit del Gruppo Enel specializzata in innovazione e servizi energetici avanzati, ha inaugurato la prima sede commerciale in Cina. Enel X China ha infatti aperto un ufficio dedicato alla e-mobility a Shanghai, in risposta al rapido sviluppo del trasporto sostenibile nel Paese, per avviare la distribuzione delle tecnologie delle infrastrutture di ricarica e dei sistemi e piattaforme per i veicoli full electric e ibridi. "La Cina è il mercato più ampio in termini di veicoli elettrici, con un percorso di sviluppo ambizioso e straordinario", ha affermato Francesco Venturini, Amministratore Delegato di Enel X, aggiungendo che la società potrà dare "un contributo significativo per raggiungere gli obiettivi sostenibili del ...

