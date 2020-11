È in arrivo il servizio streaming globale di Discovery (Di giovedì 19 novembre 2020) Il grande giorno è fissato per il prossimo 2 dicembre: per quella data, infatti, David Zaslav, il Ceo del gruppo televisivo Discovery, ha annunciato una conferenza stampa seguita da un incontro con gli investitori nei quali illustrerà il lancio e le strategie del nuovo servizio di streaming globale dell’azienda. Nato nel 1985 come un canale di documentari dedicato alla scienza, alla tecnologia e alla natura, Discovery Channel ha cambiato nel corso degli anni il suo focus e, soprattutto, si è espanso diventando un colosso televisivo dedicato all’intrattenimento che raccoglie a oggi brand di successo quali Animal Planet, Food Network, Motor Trend, e anche collaborazioni prestigiose come quella con Oprah Winfrey e il suo canale Own. Proprio sulle sinergie di tutti questi marchi, si baserà la nuova ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020) Il grande giorno è fissato per il prossimo 2 dicembre: per quella data, infatti, David Zaslav, il Ceo del gruppo televisivo, ha annunciato una conferenza stampa seguita da un incontro con gli investitori nei quali illustrerà il lancio e le strategie del nuovodidell’azienda. Nato nel 1985 come un canale di documentari dedicato alla scienza, alla tecnologia e alla natura,Channel ha cambiato nel corso degli anni il suo focus e, soprattutto, si è espanso diventando un colosso televisivo dedicato all’intrattenimento che raccoglie a oggi brand di successo quali Animal Planet, Food Network, Motor Trend, e anche collaborazioni prestigiose come quella con Oprah Winfrey e il suo canale Own. Proprio sulle sinergie di tutti questi marchi, si baserà la nuova ...

IGNitalia : #GeForceNow arriva su iOS tramite Safari e supporterà GOG in tempo per il lancio di #Cyberpunk2077, nell'ottica di… - Vittorino1806 : Oggi Apple ha pubblicato il primo trailer della serie animata per bambini 'Stillwater', in arrivo sul servizio 'App… - muoversintoscan : ????Treno 3046 (FIRENZE– LUCCA) viaggia con 32 minuti di ritardo; Treno 3048 (FIRENZE– VIAREGGIO) cancellato nella t… - Fiscal_focus : L' arrivo della Crisi d' Impresa ti preoccupa? Con il software Integrato GB sarà semplice da gestire. Fornirai un… - Cultur_e : #TechNews - Novità in arrivo per #YouTubeMusic: sarà possibile condividere #stories su #Snapchat e #Instagram, dire… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo servizio IN ARRIVO ALTRI FONDI PER IL SERVIZIO CIVILE. SPERIAMO Reti solidali Libri consegnati a domicilio La Palomar pronta al servizio

Nessun problema, perché noi stiamo arrivando". E’ quanto hanno organizzato Monica e Massimo (nella foto), titolari della libreria Palomar di piazza Dante che adesso offrono questo servizio di consegna ...

È in arrivo il servizio streaming globale di Discovery

Il gruppo televisivo nato da Discovery Channel lancerà presto una piattaforma con contenuti di catalogo e altri originali, che potrebbe sostituire realtà come Dplay già presente in Italia ...

Nessun problema, perché noi stiamo arrivando". E’ quanto hanno organizzato Monica e Massimo (nella foto), titolari della libreria Palomar di piazza Dante che adesso offrono questo servizio di consegna ...Il gruppo televisivo nato da Discovery Channel lancerà presto una piattaforma con contenuti di catalogo e altri originali, che potrebbe sostituire realtà come Dplay già presente in Italia ...