Covid, la battaglia di Giovanni: 200 giorni in ospedale e una gamba amputata (Di giovedì 19 novembre 2020) La storia del signor Giovanni ha dell'incredibile. Il Covid lo ha colpito in una delle sue forme virulenti cambiandogli radicalmente la vita. Ora sta bene, ma porta addosso i segni della dura battaglia Fonte Facebook – Fanpage.itIl Covid-19 ha cambiato le nostre vite, questo è un dato ormai inconfutabile. Tra chi lo ha vissuto in prima persona o tramite i racconti di parenti ed amici sono tante le storie belle e soprattutto brutte che questo maledetto virus ci ha lasciato in eredità. Quella di Giovanni però per quanto abbia dei risvolti tristi, è la testimonianza più pura della gioia di vivere e della voglia di non arrendersi mai. Nemmeno adesso, che l'avversario sulla carta sembrava imbattibile. A 61 anni dopo aver finalmente maturato la pensione, Giovanni ...

