CorSport: Osimhen salta Milan e Rijeka, sarà rivalutato per la Roma (Di giovedì 19 novembre 2020) Niente operazione per Victor Osimhen. Gli esami strumentali a cui l'attaccante si è sottoposto ieri hanno evidenziato una lussazione anteriore alla spalla destra. Tempi di recupero da valutare, scrive il Corriere dello Sport, che però emette la sentenza: Victor non ci sarà né con il Milan né con il Rijeka. "Tempi di recupero non definiti, non quantificati, e ciò significa che in termini pratici la storia dovrebbe essere più o meno la seguente: Osi salterà la partita di domenica con il Milan e quella con il Rijeka in Europa League, in programma tra una settimana, poi, quando la sfida con la Roma comincerà ad apparire sullo sfondo allora lo staff medico analizzerà nuovamente il quadro per capire i margini di un recupero lampo". L'articolo ilNapolista.

Lo staff medico lo analizzerà di nuovo alla vigilia della Roma per capire i margini di recupero Niente operazione per Victor Osimhen. Gli esami strumentali a cui l’attaccante si è sottoposto ieri ...

