Calcio | Ciro Immobile torna in gruppo | sospiro di sollievo per la Lazio

Dopo il caos tamponi delle ultime settimane, termina il periodo di isolamento di, attaccante della, che dopo essere risultato negativo all'ultimo test ha svolto stamane la visita vedica, per poire innell'allenamento del pomeriggio, dichiarandosi pronto per giocare dall'inizio contro il Crotone. Un beldiper il tecnico Simone Inzaghi, che difficilmente potrà contare su Muriqi e Correa, e che affiancherà all'ultima scarpa d'oro l'ecuadoriano Felipe Caicedo, con Luis Alberto che invece agirà alle loro spalle, mentre tra i pali non ce la farà Thomas Strakosha, ancora positivo al covid-19, e rimpiazzato dall'esperto Pepe Reina.