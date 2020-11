Tutte le difficoltà del vaccino tra distribuzione e temperatura (Di mercoledì 18 novembre 2020) Francesca Bernasconi Il vaccino contro il Covid-19 è in arrivo: "In Italia entro gennaio". Ma sono diverse le difficoltà legate alla distribuzione e alla somministrazione del siero anti-Covid Il vaccino contro il Covid-19 è in arrivo. E inizia a intravedersi una luce in fondo al tunnel buio della pandemia, che dallo scorso febbraio ha iniziato a preoccupare l'Italia e il mondo intero. Ma ora, l'antidoto sembra vicini: "Realisticamente entro la fine di gennaio lo avremo per un 1 milione e 700 mila persone", ha assicurato il Commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, intervistato nei giorni scorsi a Che tempo che fa. Col passare dei giorni, la disponibilità delle dosi del vaccino prodotto dalla Pfizer-BioNTech è sempre più concreta. L'Unione Europea ha già sottoscritto un accordo con ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Francesca Bernasconi Ilcontro il Covid-19 è in arrivo: "In Italia entro gennaio". Ma sono diverse lelegate allae alla somministrazione del siero anti-Covid Ilcontro il Covid-19 è in arrivo. E inizia a intravedersi una luce in fondo al tunnel buio della pandemia, che dallo scorso febbraio ha iniziato a preoccupare l'Italia e il mondo intero. Ma ora, l'antidoto sembra vicini: "Realisticamente entro la fine di gennaio lo avremo per un 1 milione e 700 mila persone", ha assicurato il Commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, intervistato nei giorni scorsi a Che tempo che fa. Col passare dei giorni, la disponibilità delle dosi delprodotto dalla Pfizer-BioNTech è sempre più concreta. L'Unione Europea ha già sottoscritto un accordo con ...

DarioNardella : Nonostante tutte le difficoltà... buona serata #Firenze ?? - metaanto : RT @NicolaPorro: Alla faccia dei baristi, ristoratori e di tutte le partite Iva in difficoltà. Ecco perché ?????????????????? e ???????????????????? ????????????????… - RobertoZucchi11 : RT @NicolaPorro: Alla faccia dei baristi, ristoratori e di tutte le partite Iva in difficoltà. Ecco perché ?????????????????? e ???????????????????? ????????????????… - LAVSediLocali : RT @FunnyVegan: La @LAVonlus lancia la campagna SMS #SOLIDALE per aiutare GLI #ANIMALI IN DIFFICOLTÀ DURANTE L’EMERGENZA #COVID19. Noi abb… - EffettoFrank : RT @NicolaPorro: Alla faccia dei baristi, ristoratori e di tutte le partite Iva in difficoltà. Ecco perché ?????????????????? e ???????????????????? ????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte difficoltà Coronavirus: Mattarella, 'andare avanti nelle difficoltà per ripartire' Affaritaliani.it