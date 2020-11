Terra dei Fuochi, cantiere edile trasformato in discarica: scatta il sequestro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una vera e propria discarica illecita di rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri forestali all’interno di un cantiere edile a Calvi Risorta, nel Casertano. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione “Terra dei Fuochi”, che aveva notato, durante l’attività di pattugliamento a caccia di crimini ambientali, la vasta area, di circa otto chilometri quadrati, adibita a sversatoio illecito e ubicata sulla strada statale Appia. Quando sono sopraggiunti i carabinieri, hanno trovato pezzi di asfalto, corrugati in plastica, porzioni presumibilmente costituiti da cemento-amianto, pezzi di guaina di copertura e flaconi di farmaci, tutti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una vera e propriaillecita di rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri forestali all’interno di una Calvi Risorta, nel Casertano. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione “dei”, che aveva notato, durante l’attività di pattugliamento a caccia di crimini ambientali, la vasta area, di circa otto chilometri quadrati, adibita a sversatoio illecito e ubicata sulla strada statale Appia. Quando sono sopraggiunti i carabinieri, hanno trovato pezzi di asfalto, corrugati in plastica, porzioni presumibilmente costituiti da cemento-amianto, pezzi di guaina di copertura e flaconi di farmaci, tutti ...

FicarraePicone : In fondo i terrapiattisti, negando che la Terra è tonda, non fanno male a nessuno. Ma si può dire la stessa cosa de… - bimboinviaggio : Camminare tra olivi e vigneti seguendo il ritmo lento della terra. Indossare il costume nel Centro benessere per un… - ilfestival : RT @Joinpad: Domani alle 11:15, il nostro CEO, Mauro Rubin, @plumfake terrà uno speech sull'ottimizzazione dei processi aziendali e la gest… - h2s0o011 : 3) LA NOTTE DELL'INVERNO di Katherine Arden. La parola perfetta per descrivere le avventure di Vasya Petrovna nell… - enortam : #Campania, @M5SCampania mette il bavaglio sulla “Terra dei Fuochi” in cambio di poltrone ? -

Ultime Notizie dalla rete : Terra dei Carrese ci parla di “Terra dei fiori”, il suo nuovo singolo [VIDEO] L'Opinionista Palermo, paura in un palazzo a Cardillo: bombola scatena incendio

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno messo ... alcune persone intossicate dal fumo e una scivolata a terra nella fuga.

Obama, il vizio delle sigarette e quella foto con Renzi che scatenò una bufera

In «Una terra promessa» Obama racconta che ... cercare di monetizzare il più possibile la vittoria («mutilata» a causa della forte opposizione dei Repubblicani e non solo) della storica riforma della ...

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno messo ... alcune persone intossicate dal fumo e una scivolata a terra nella fuga.In «Una terra promessa» Obama racconta che ... cercare di monetizzare il più possibile la vittoria («mutilata» a causa della forte opposizione dei Repubblicani e non solo) della storica riforma della ...