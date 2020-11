Scuola, Dad gratuita: i giga non si pagano più (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le restrizioni impongono la didattica a distanza, ma almeno i ragazzi e i loro genitori non devono pagare per il collegamento. La dad si farà senza consumare gigabyte. Gli studenti potranno seguire le lezioni online, ma non vedranno scalare il traffico dati dagli abbonamenti degli smartphone. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le restrizioni impongono la didattica a distanza, ma almeno i ragazzi e i loro genitori non devono pagare per il collegamento. La dad si farà senza consumare gigabyte. Gli studenti potranno seguire le lezioni online, ma non vedranno scalare il traffico dati dagli abbonamenti degli smartphone.

