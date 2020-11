Sangalli | rischi per rimbalzo PIL 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – “So bene che qui non si tratta di far passare la nottata. Gli effetti della crisi che stiamo vivendo avranno conseguenze importanti sui prossimi anni” e “l’aggravarsi della pandemia e nuovi lockdown pesano sulla nostra economia già provata dalla crisi, ne risentono i consumi e crescono iper l’atteso rialzo del PIL nel“. A lanciare l’allarme il Presidente di Confcommercio, Carlo, in occasione dell’assemblea della FIPE. “Preoccupa, inoltre, la stretta del credito imposta dalle nuove regole imposte dall‘Unione europea“, ha aggiunto.ha, dunque, chiesto “ristori e indennizzi adeguati e subito, tempestivi, inclusivi con ampie moratorie fiscale“. “Bisogna anche preparare il tempo della ripartenza. Chiediamo che la Legge di Bilancio e il piano nazionale di ripresa e resilienza ...