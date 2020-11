Salto con gli sci, Italia forfait per Wisla? Ci sarebbe un caso di Covid-19 nello staff tecnico (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con ogni probabilità i saltatori Italiani non parteciperanno alla prima tappa di Coppa del Mondo di Wisla. La compagine azzurra avrebbe dovuto presentarsi in forze nell’opening stagionale, previsto nel weekend sul trampolino polacco. Tuttavia, un caso di Covid-19 in seno allo staff tecnico ha bloccato il viaggio. Non c’è ancora ufficialità da parte della Fisi, ma la notizia viene riportata da diversi media altoatesini (a cominciare da sportnews.bz). L’Italia avrebbe dovuto presentarsi a Wisla con quattro effettivi, ovvero Alex Insam, Giovanni Bresadola, Daniel Moroder e Francesco Cecon. Gli azzurri avrebbero quindi partecipato anche alla prova a squadre programmata nella giornata di sabato. Cionondimeno, proprio nell’imminenza della trasferta, un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con ogni probabilità i saltatorini non parteciperanno alla prima tappa di Coppa del Mondo di. La compagine azzurra avrebbe dovuto presentarsi in forze nell’opening stagionale, previsto nel weekend sul trampolino polacco. Tuttavia, undi-19 in seno alloha bloccato il viaggio. Non c’è ancora ufficialità da parte della Fisi, ma la notizia viene riportata da diversi media altoatesini (a cominciare da sportnews.bz). L’avrebbe dovuto presentarsi acon quattro effettivi, ovvero Alex Insam, Giovanni Bresadola, Daniel Moroder e Francesco Cecon. Gli azzurri avrebbero quindi partecipato anche alla prova a squadre programmata nella giornata di sabato. Cionondimeno, proprio nell’imminenza della trasferta, un ...

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli sci, Italia mai così ai minimi termini. Alex Insam e poco altro: il movimento boccheggia OA Sport Napoli, Gattuso fa la conta degli indisponibili: attesa per gli esami di Osimhen

I partenopei in emergenza in vista della sfida col Milan: Hysaj positivo al Covid, Bakayoko ancora alle prese con la febbre, anche Ospina si ferma ...

Michael B. Jordan è l’uomo più sexy del mondo: ecco chi è

Nato in California e cresciuto nel New Jersey, ha iniziato la sua carriera nel 1999 con la serie tv “I Soprano”, per poi fare il salto a Hollywood. “Sono elettrizzato per questo premio, è un grande ...

