Navigare sicuri su Tiktok: arriva la guida per genitori e figli (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tiktok presenta la guida all’uso sicuro dell’app (foto: Unione Nazionale Consumatori)Per utilizzare Tiktok al meglio, la piattaforma di ByteDance in collaborazione con l’Unione nazionale consumatori (Unc), alcuni creator della piattaforma ed esperti psicologi ha presentato una guida all’uso sicuro dell’applicazione. Uno strumento pratico per aiutare i genitori all’uso consapevole di Tiktok. Siccome la conoscenza è la base di un uso cosciente di un qualunque mezzo digitale, Tiktok ha pensato di fornire ai genitori un ulteriore strumento di supporto utile per accompagnare i propri figli verso un utilizzo responsabile della piattaforma costruendo così un ponte tra le generazioni. “Le piattaforme fanno ormai parte delle nostre vite e ciò ... Leggi su wired (Di mercoledì 18 novembre 2020)presenta laall’uso sicuro dell’app (foto: Unione Nazionale Consumatori)Per utilizzareal meglio, la piattaforma di ByteDance in collaborazione con l’Unione nazionale consumatori (Unc), alcuni creator della piattaforma ed esperti psicologi ha presentato unaall’uso sicuro dell’applicazione. Uno strumento pratico per aiutare iall’uso consapevole di. Siccome la conoscenza è la base di un uso cosciente di un qualunque mezzo digitale,ha pensato di fornire aiun ulteriore strumento di supporto utile per accompagnare i propriverso un utilizzo responsabile della piattaforma costruendo così un ponte tra le generazioni. “Le piattaforme fanno ormai parte delle nostre vite e ciò ...

Un po’ come le rotelle usate per imparare ad andare in bicicletta, lo strumento potrà essere disattivato dai genitori, o dai figli, quando una delle due parti si sentirà sicura. La disattivazione ...

Phishing: quando il fattore umano minaccia la sicurezza | Pillole di cybersecurity

Il termine “Phishing” indica un concetto che per qualunque utente della rete non può essere del tutto sconosciuto o nuovo. A meno che abbiate cominciato a navigare in Internet l’atro ieri – anche se f ...

