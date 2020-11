Napoli-Inter, asse caldo: si lavora ad un clamoroso scambio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Napoli ed Inter starebbero pensando uno scambio di prestiti tra Naingollan e Milik. E’ quanto riferito dall’ex dirigente sportivo Enrico Fedele Intervenuto a Televomero. Una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 18 novembre 2020)edstarebbero pensando unodi prestiti tra Naingollan e Milik. E’ quanto riferito dall’ex dirigente sportivo Enrico Fedelevenuto a Televomero. Una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : PER NON DIMENTICARE. La @FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli @andagn… - ZZiliani : La #Juventus di #Pirlo che stenta a prendere corpo e l’#Inter di #Conte in totale involuzione aprono a un campionat… - lorenzo_zubomon : Sky, Caressa: 'Scudetto? Dico più Napoli che Inter' - - saltaluomo : RT @ZZiliani: PER NON DIMENTICARE. La @FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli @andagn che s’è me… - sportli26181512 : Inter, obiettivi Milik e Paredes. A corto di liquidità, il mercato si fa... scambiando: Inter, obiettivi Milik e Pa… -