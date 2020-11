Milan | presunto problema muscolare per Rafael Leao | Napoli a rischio?

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020)è stato sostituito all’83’ della sfida tra Portogallo e Olanda, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2021. L’attaccante delera subentrato al 46? ed è uscito dal campo malconcio, dopo uno scatto che ha comportato una fuoriuscita dal terreno di gioco obbligata. Dai media lusitani filtra la possibilità di un infortunioper, il quale dovrà essere valutato successivamente. Ilconta sul proprio talento portoghese: sfida al? Dastesso arrivano ‘notizie’ confortanti, in quanto l’effettivo rossonero ha recentemente pubblicato una storia su Instagram, nella quale figurerebbe tutto fuorché preoccupato delle proprie condizioni fisiche. Di seguito l’immagine ...