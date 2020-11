Litecoin LTC ruba il posto a BCH dopo aver toccato il massimo di 9 mesi

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il settore delle criptovalute sta attualmente vivendo un nuovo potente rally, che ha portato Bitcoin oltre 18.000$ per la prima volta dall’inizio del 2018. Nel frattempo,(LTC), l’argento rispetto all’oro di Bitcoin, ha sovraperformato Bitcoin Cash e si è classificato al sestonella classifica delle maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato.supera Bitcoin Cash e guadagna una posizioneha raggiunto il suodi 9, con un prezzo di 75,7$. La moneta si sta rapidamente avvicinando al suo livello più alto nel 2020, che ha raggiunto a metà febbraio. Al momento, LTC sta subendo una piccola correzione che ha portato il suo prezzo a 73,34$. Tuttavia, il prezzo è superiore dell’1,49% rispetto a 24 ore fa e la moneta è aumentata del ...

Penso essere l'unico ad avere detenuto questa crypto a lungo,poi non sò. Per mè rimane una crypto morta,penso scenda se Charlie scrive qualche ..... come il suo solito o si vanta come l'ultima volta d ...Diversamente da quanto accaduto nel 2017, ora sono i grandi player a guidare il sentiment del mercato mentre l'attenzione retail sembra bassa ...