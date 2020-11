Leonardo Sciascia, una fonte inesauribile. Per questo vi consiglio la rivista ‘Todomodo’ e il suo Colloquium (Di mercoledì 18 novembre 2020) La voce “miniera” del Vocabolario Treccani in senso figurato contempla il significato di “fonte abbondante, copiosa”. E’ questa la prima impressione che si avverte di fronte alla rivista internazionale di studi Sciasciani “Todomodo” Leo S. Olschki Editore. Fondata nel 2011 da Francesco Izzo e curata dagli “Amici di Leonardo Sciascia”, nasce per dare conto degli studi e delle ricerche sull’opera e la figura di Leonardo Sciascia, spaziando dalla letteratura alle arti figurative, dalla politica alla riflessione filosofica e scientifica, dalla fotografia al cinema e al teatro. Per l’appassionato lettore queste pagine pregiate rappresentano davvero quel “dono” oltre la sezione con il quale si apre l’elegante volume, quasi a spalancare le porte per un accesso all’opera e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) La voce “miniera” del Vocabolario Treccani in senso figurato contempla il significato di “abbondante, copiosa”. E’ questa la prima impressione che si avverte di fronte allainternazionale di studini “Todomodo” Leo S. Olschki Editore. Fondata nel 2011 da Francesco Izzo e curata dagli “Amici di”, nasce per dare conto degli studi e delle ricerche sull’opera e la figura di, spaziando dalla letteratura alle arti figurative, dalla politica alla riflessione filosofica e scientifica, dalla fotografia al cinema e al teatro. Per l’appassionato lettore queste pagine pregiate rappresentano davvero quel “dono” oltre la sezione con il quale si apre l’elegante volume, quasi a spalancare le porte per un accesso all’opera e ...

Noovyis : (Leonardo Sciascia, una fonte inesauribile. Per questo vi consiglio la rivista ‘Todomodo’ e il suo Colloquium) Pla… - ilfattoblog : Leonardo Sciascia, una fonte inesauribile. Per questo vi consiglio la rivista ‘Todomodo’ e il suo Colloquium - LeddiMarco : RT @Radio1Rai: 'Quando mi sento le batterie scariche corro dall'elettrauto Sciascia: mi prendo un libro, qualsiasi, me ne leggo un po' di p… - Fiorellissimo : RT @Radio1Rai: 'Quando mi sento le batterie scariche corro dall'elettrauto Sciascia: mi prendo un libro, qualsiasi, me ne leggo un po' di p… - Radio1Rai : 'Quando mi sento le batterie scariche corro dall'elettrauto Sciascia: mi prendo un libro, qualsiasi, me ne leggo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Sciascia Leonardo Sciascia, una fonte inesauribile. Per questo vi consiglio la rivista 'Todomodo' e il suo Colloquium Il Fatto Quotidiano Sciascia, Strada degli scrittori ricorda anniversario morte

In occasione del 31/o anniversario della scomparsa di Leonardo Sciascia, la "Strada degli scrittori" promuove per venerdì 20 novembre una "conversazione" in diretta sui propri canali Facebook e Youtub ...

A 31 anni dalla morte di Sciascia, la Strada degli Scrittori ricorda l’Eretico di Racalmuto

In diretta Facebook e Youtube con Felice Cavallaro interverranno Stefania Auci, Giuseppina Torregrossa, Pietro Grasso, Giuseppe Governale, Salvatore Ferlita e ...

In occasione del 31/o anniversario della scomparsa di Leonardo Sciascia, la "Strada degli scrittori" promuove per venerdì 20 novembre una "conversazione" in diretta sui propri canali Facebook e Youtub ...In diretta Facebook e Youtube con Felice Cavallaro interverranno Stefania Auci, Giuseppina Torregrossa, Pietro Grasso, Giuseppe Governale, Salvatore Ferlita e ...