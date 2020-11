La Vita in Diretta, troppi virologi in tv? È scontro fra Matteo Bassetti e Giovanna Botteri (Di mercoledì 18 novembre 2020) La polemica sull’onnipresenza (o presenzialismo?) dei virologi e medici in tv sbarca a La Vita in Diretta. Non c’è bisogno di essere massmediologi per riconoscere che i volti lanciati dalle trasmissioni del 2020 sono stati quelli di professori e dottori, sempre pronti ad aggiornare il pubblico sullo stato della pandemia da Covid-19. A notarlo anche il vignettista Giannelli, che sul Corriere della Sera ha rappresentato le caricature dei medici che più spesso intervengono come ospiti nei programmi televisivi. Tra questi Matteo Bassetti, infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova, che a La Vita in Diretta ha replicato così alla polemica: È il segno del tempo, sto levando molta attenzione alla famiglia per partecipare alle trasmissioni, anche per noi non è facile. ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) La polemica sull’onnipresenza (o presenzialismo?) deie medici in tv sbarca a Lain. Non c’è bisogno di essere massmediologi per riconoscere che i volti lanciati dalle trasmissioni del 2020 sono stati quelli di professori e dottori, sempre pronti ad aggiornare il pubblico sullo stato della pandemia da Covid-19. A notarlo anche il vignettista Giannelli, che sul Corriere della Sera ha rappresentato le caricature dei medici che più spesso intervengono come ospiti nei programmi televisivi. Tra questi, infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova, che a Lainha replicato così alla polemica: È il segno del tempo, sto levando molta attenzione alla famiglia per partecipare alle trasmissioni, anche per noi non è facile. ...

fabio76tuttala2 : @Esmeral86825433 BE COMUNQUE BARBARA NON È GELOSA DI DETTO FATTO SE ANDAVA ALLA VITA IN DIRETTA ALLORA SI - Katia48386800 : RT @Gianmar26145917: A La vita in diretta il Professor #Bassetti mette a posto Giovanna #Botteri che chiedeva una voce comune degli scienzi… - ileanariparbel6 : RT @Gianmar26145917: A La vita in diretta il Professor #Bassetti mette a posto Giovanna #Botteri che chiedeva una voce comune degli scienzi… - antondepierro : RT @antondepierro: Il #COVID19 sta mettendo a nudo i rischi annunciati di anni di tagli alla #sanità.Conseguenza diretta di decenni di rube… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita Diretta Le teorie di complotto sul servizio di “La vita in diretta” nel reparto Covid e il paziente senza protezioni Open “Fellini” in diretta streaming chiude Terra e Laghi Festival

Appuntamento giovedì 19 novembre, alle ore 21, in diretta streaming. Varese – Eccoci arrivati alla fine di questa miracolosa XIV edizione di Terra e Laghi Festival dopo una carrellata di 53 spettacoli ...

Tumore al pancreas, il più letale: ecco come migliorare le cure per i malati

Le associazioni dei pazienti si uniscono illuminando le città di viola per sensibilizzare l’opinione pubblica e informare su sintomi, prevenzione e cura della neoplasia ...

Appuntamento giovedì 19 novembre, alle ore 21, in diretta streaming. Varese – Eccoci arrivati alla fine di questa miracolosa XIV edizione di Terra e Laghi Festival dopo una carrellata di 53 spettacoli ...Le associazioni dei pazienti si uniscono illuminando le città di viola per sensibilizzare l’opinione pubblica e informare su sintomi, prevenzione e cura della neoplasia ...