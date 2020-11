Incendio in una stazione gpl: paura nel napoletano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Boato e Incendio nei pressi di un distributore di benzina di Torre Annunziata: l'esplosione è stata avvertita anche a notevole distanza. Esplosione presso un distributore di Torre Annunziata: boato e Incendio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Boato enei pressi di un distributore di benzina di Torre Annunziata: l'esplosione è stata avvertita anche a notevole distanza. Esplosione presso un distributore di Torre Annunziata: boato esu Notizie.it.

Pontifex_it : Ieri, in una struttura ospedaliera in Romania, dove erano ricoverati vari pazienti colpiti dal coronavirus, è scopp… - emergenzavvf : ?? I maggiori RISCHI derivanti da una MANCATA REVISIONE E CONTROLLO DEI FUMI DELLA CALDAIA sono: - la fuoriuscita… - emergenzavvf : Una canna fumaria realizzata male può innescare un #incendio a causa del surriscaldamento dei materiali combustibil… - alberto_sanavia : #18novembre 1618, #Venezia: il passaggio sopra la città di 'una stella #cometa' (più probabilmente un detrito giunt… - PallaDlardo : @bradipapa Poi cmq dopo l'incendio il padre perde la sua proverbiale spensieratezza, prende il fucile e non potendo… -