Il collegio 5, ascolti tv: come sono andati i dati auditel e share

Il collegio è tornato in TV. Il famoso reality che, come ben sanno i fan, racconta le vicende di giovanissimi studenti un istituto scolastico 'condotti' indietro nel tempo (nelle prime stagioni negli anni '60, l'anno scorso, per l'ultima stagione, negli 'anni 80) si è regalato il ritorno su Rai2. Ma come sono andati gli ascolti di ieri sera per il debutto in onda?

Il collegio 5, i dati di ascolto di ieri

Nella serata di ieri, martedì 17 novembre 2020, su Rai1 l'ultima puntata della fiction Gli Orologi del Diavolo ha conquistato 5.069.000 spettatori pari al 20.8% di share.

Il Collegio è tornato in TV. Il famoso reality che, come ben sanno i fan, racconta le vicende di giovanissimi studenti un istituto scolastico ‘condotti’ indietro nel tempo (nelle prime stagioni negli ...

Simone Bettin e Marco Crivellini parlano dopo l’espulsione da Il Collegio

Continua il successo de Il Collegio e anche la puntata di ieri ha confermato l’ottimo trend di ascolti del reality. Tra i momenti più seguiti della serata c’è stata l’espulsione di due allievi: Simone ...

