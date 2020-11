I governatori danno battaglia su parametri e algoritmo

(Di giovedì 19 novembre 2020) Riprende il confronto tra governo e regioni sui 21che determinano l’attribuzione della zona gialla, arancione e rossa con il Natale dietro l’angolo e lo spettro del crollo dei consumi. Il criterio seguito dal governo è stato duramente contestato da moltidi diversi schieramenti: in Conferenza Stato – Regioni isono stati definiti «inadeguati» chiedendo che venissero ridotti a 5. All’incontro di oggi pomeriggio parteciperà il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, quello della Salute, Roberto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

Primo giorno di zona rossa per l'Abruzzo oggi, 18 novembre. Il governatore Marsilio è stato ospite della trasmissione 'Un giorno da pecora' ...ROMA – Proposte per la revisione sulla classificazione delle zone e misure variabili a seconda delle province, premiando quelle virtuose anche all’interno di regioni rosse o arancioni e chiudendo in a ...