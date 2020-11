Age of Empires II: Definitive Edition aggiunge la modalità Battle Royale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Revisionare un classico RTS di successo era già un'ottima idea ma aggiungere ulteriori novità rende le cose ancora migliori! Age of Empires II: Definitive Edition è stato lanciato solo un anno fa e per festeggiare la ricorrenza, gli sviluppatori hanno reso disponibile un enorme aggiornamento. I giocatori possono aspettarsi modifiche al bilanciamento e correzioni di bug per un gameplay ottimizzato. Ma la più grande aggiunta dell'Anniversary Update arriva sotto forma di una modalità Battle Royale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Revisionare un classico RTS di successo era già un'ottima idea mare ulteriori novità rende le cose ancora migliori! Age ofII:è stato lanciato solo un anno fa e per festeggiare la ricorrenza, gli sviluppatori hanno reso disponibile un enorme aggiornamento. I giocatori possono aspettarsi modifiche al bilanciamento e correzioni di bug per un gameplay ottimizzato. Ma la più grande aggiunta dell'Anniversary Update arriva sotto forma di una. Leggi altro...

Age of Empires 2 Definitive Edition si sta per aggiornare per festeggiare il suo anniversario, ed arriva la Battle Royale

