A Commisso la fake news De Rossi non va giù: “Io l’ho visto solo in tv” (Di giovedì 19 novembre 2020) Rocco Commisso non ha ancora mandato giù la vicenda De Rossi che era stato accostato con “assoluta certezza” alla Fiorentina quando invece la proprietà avrebbe poi deciso di confermare Iachini. E dello stesso De Rossi non c’è stata traccia anche in un secondo momento, indipendentemente dalla vicenda patentino, visto che la Fiorentina ha deciso di andare su Prandelli. E proprio sull’ex giallorosso è stato Commisso a metterci l’ennesima parola fine: “Io De Rossi l’ho visto solo in televisione. Magari Barone e Pradè si sono preparati per un eventuale cambio, ma poi ho deciso io”. Foto: Twitter ufficiale Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Rocconon ha ancora mandato giù la vicenda Deche era stato accostato con “assoluta certezza” alla Fiorentina quando invece la proprietà avrebbe poi deciso di confermare Iachini. E dello stesso Denon c’è stata traccia anche in un secondo momento, indipendentemente dalla vicenda patentino,che la Fiorentina ha deciso di andare su Prandelli. E proprio sull’ex giallorosso è statoa metterci l’ennesima parola fine: “Io Dein televisione. Magari Barone e Pradè si sono preparati per un eventuale cambio, ma poi ho deciso io”. Foto: Twitter ufficiale Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

