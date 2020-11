Vaccino Moderna “efficace al 94 | 5%” E si conserva meglio di quello Pfizer

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 17 novembre 2020) Cambridge, 17 nov – L’azienda statunitenseha annunciato che il suocontro il coronavirus – mRNA-1273 – ha una efficacia del 94,5%, balzando così in testa nella corsa mondiale dei vaccini contro il Sars-Cov-2, superando siarusso – lo Sputnik V (efficace al 92%) – che l’altro Usa,della(efficace al 90%). I dati sono preliminari, e gli studi suldisono ancora in corso, pertanto le percentuali potranno cambiare. Tuttavia si tratta di risultati più che incoraggianti e offrono una speranza contro la pandemia che ha già fatto oltre 1,2 milioni di vittime e ha contagiato 53 milioni di persone in tutto il mondo. Fauci: “Risultato davvero ...